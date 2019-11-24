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«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши

Представительница Польши Виктория Габор выиграла конкурс «Детское Евровидение 2019». За песню Superhero исполнительница набрала 278 баллов. Второй год подряд конкурс выигрывает Польша. Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13 место.

Второе место завоевал исполнитель из Казахстана и победитель российского шоу «Голос. Дети» Максим Ержан, третье — Мелани Гарсия из Испании. Конкурс проходил в польском Гливице, в нем приняли участие представители 19 стран.

«Детское Евровидение» (для исполнителей младше 15 лет) проводится с 2003 года. В 2017 году победу одержала Россия. Ее представляла 14-летняя Полина Богусевич с песней «Крылья».

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