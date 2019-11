«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши

Представительница Польши Виктория Габор выиграла конкурс «Детское Евровидение 2019». За песню Superhero исполнительница набрала 278 баллов. Второй год подряд конкурс выигрывает Польша. Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13 место.

Another huge congratulations to the winner of #JESC2019, Poland's Viki Gabor, and her amazing team of dancers!??????#JESC2019 | #ShareTheJoy | #Poland pic.twitter.com/KTKABWiISY