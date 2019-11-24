Экс-журналист BBС обвинил руководство в нежелании освещать связи британских политиков с Россией

Бывший сотрудник BBC Джон Суини пожаловался на руководство вещательной корпорации в медиарегулятор Ofcom. По словам журналиста, BBC отказался публиковать материалы его расследований о связях британских политиков с Россией и Украиной. Месяцем ранее господин Суини был уволен за растрату средств компании, полученных на рабочие расходы.

«У BBC есть блестящие журналисты, которые делают отличные вещи, но это не означает, что вымотанное и запуганное руководство не убивает истории, особенно о влиянии России на британскую политику вплоть до премьер-министра. Высокие стандарты должны исключать фаворитизм для друзей на высоких постах, таких как Питер Мандельсон, Евгений Лебедев, Сеумас Милн. Я надеюсь, что Ofcom решит эти проблемы»,— цитирует текст жалобы журналиста газета The Times.

По словам Джона Суини, на BBC не вышли расследования о связях бывшего министра культуры Великобритании Джона Уиттингдейла с украинским миллиардером Дмитрием Фирташом, о деятельности спонсора кампании в поддержку «Брексита» Аррона Бэнкса, обвинявшегося в получении денег от России, о вхождении в совет директоров АФК «Система» члена Палаты лордов Питера Мандельсона в России. В невышедшем материале журналиста о последнем ставился вопрос, должен ли был господин Мандельсон, будучи в комитете по аудиту и рискам компании, рассматривать сделку на £1 млрд, заключенную до его прихода в компанию. Источники господина Суини, включая бывшего офицера МИ-6, предполагали, что сделка могла быть взяткой для Дмитрия Медведева, который в тот момент был президентом России.

«Руководство BBC во главе с генеральным директором Тони Холлом настолько боится рисковать перед лицом угроз со стороны ультраправых и российского государства и его доверенных лиц, что журналистские расследования оказываются под угрозой, а должный уровень беспристрастности не поддерживается»,— обвиняет руководство компании господин Суини.

В BBC отрицают обвинения журналиста и подчеркивают, что некоторые из упомянутых Джоном Суини материалы пока не вышли, так как над ними все еще продолжается работа.

«Из нашего интервью с принцем Эндрю, имевшего глубокие последствия для королевской семьи, нашего недавнего расследования антисемитизма в Лейбористской партии, нашей программы по предполагаемому сокрытию военных преступлений британской армией, нашей серии из трех статей о Китай при президенте Си <…> трудно утверждать, что BBC не имеет жесткой публичной журналистики»,— ответили The Times в BBC.