«Битва за Белый дом только начинается»

Процедура импичмента, запущенная в США в отношении Дональда Трампа, переходит в новую фазу. Конгрессмены начали публиковать показания работников Белого дома по так называемому «Украинагейту». Этот скандал разгорелся в США из-за телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским. В беседе американский президент попросил украинского коллегу провести расследование в отношении Джо Байдена — своего наиболее вероятного соперника на предстоящих президентских выборах. Сам Трамп, которого демократы заподозрили в нарушении закона, заявил, что уверен в своей победе в 2020 году, несмотря на процедуру импичмента. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался, насколько велики шансы действующего американского президента на переизбрание.

Ровно через год, в первый вторник ноября 2020-го, в Соединенных Штатах состоятся президентские выборы. И либо страна получит нового, 46-го главу государства, либо нынешний, 45-й президент Дональд Трамп, останется в Белом доме еще на четыре года.

Если смотреть с позиций сегодняшнего дня, может показаться, что шансы на победу у него невелики. Судите сами: согласно последним опросам, Трамп заметно (на 10, 12, а то и 16%) уступает любому из своих потенциальных соперников из рядов Демократической партии — и Берни Сандерсу, и Элизабет Уоррен, и особенно бывшему вице-президенту Джо Байдену. Это если судить в масштабах всей страны, хотя, как известно, президент США определяется отнюдь не в ходе общенационального голосования. Мы помним, как в 2016 году Хиллари Клинтон набрала больше голосов, чем Трамп, но в итоге уступила ему по числу выборщиков: экстравагантный миллиардер сумел выиграть большинство так называемых «колеблющихся штатов» — именно в них традиционно решается судьба президентской гонки.

В этих штатах регулярно проводятся опросы, и там тоже на данный момент ситуация для Трампа тревожная. Так, он пока вчистую проигрывает Байдену ключевые штаты Пенсильвания и Мичиган, которые в 2016 году выиграл у Хиллари Клинтон. Более того, даже в традиционно республиканском Техасе, если бы выборы проходили сегодня, Трамп уступил бы бывшему вице-президенту.

Впрочем, несмотря на эту безрадостную статистику, положение для действующего президента далеко не безнадежное.

Во-первых, можно вспомнить, что в 2016 году не то что за 12 месяцев, а за неделю до выборов он по всем опросам существенно уступал Хиллари Клинтон, но в итоге победил. Так что к любым данным социологов в Америке следует подходить осторожно.

Во-вторых, несмотря на бесконечные скандалы, на конфликт с основными СМИ, на «Украинагейт» и попытку импичмента, свой «ядерный электорат» (примерно 40%) Трамп сохранил. И его главная задача в ноябре 2020 года — мобилизовать этих людей, убедить их прийти на избирательные участки, как он сумел это сделать в 2016-м.

И, наконец, в-третьих, демократам еще предстоит тяжелейший отбор в своих рядах, беспощадная междоусобная война, из которой любой кандидат, даже будущий победитель в номинации, рискует выйти ослабленным.

Для команды Трампа важно выбить из седла (с помощью того же «Украинагейта») именно Байдена, занимающего среди всех основных кандидатов от Демократической партии наиболее правые позиции. С ним Трампу будет сложнее соперничать, так как Байден способен привлечь на свою сторону центристский колеблющийся электорат. Если же кандидатом от демократов станет гораздо более левая Элизабет Уоррен и особенно Берни Сандерс (вообще практически социалист), этот электорат может как раз перейти к Трампу.

Социалистические идеи по-прежнему вызывают аллергию у многих американцев – даже большую аллергию, чем трамповские чудачества и твиты.





В общем, битва за Белый дом только начинается, американцев ждут захватывающие 12 месяцев, а США в ближайший год будут, судя по всему, настолько зациклены на внутренней политике, что могут полностью подчинить ей политику внешнюю.

Для Москвы это одновременно и шанс, и опасность. Опасность в том, что, по аналогии с 2016 годом, у обеих партий может возникнуть искушение пойти по проторенному пути и объяснить свои неудачи российским вмешательством и российскими хакерами, по инерции вводя все новые санкции.

Что касается шанса, то он заключается в следующем: у Вашингтона может не оказаться ни сил, ни желания, ни кадрового резерва, чтобы проводить внятную, последовательную, эффективную политику в тех странах и регионах, где он наиболее жестко схлестнулся с Москвой — особенно на постсоветском пространстве, но не только. И это дает передышку, которой при определенном стечении обстоятельств Кремль может воспользоваться. Иными словами, зацикленность США на внутренней политике может оказаться выгодной для Москвы.