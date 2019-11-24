Джонсон пообещал внести соглашение по «Брекситу» в парламент до Рождества

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вернуть соглашение по «Брекситу» в парламент до Рождества. Об этом говорится в манифесте премьера, приуроченном к предстоящим 12 декабря парламентским выборам. В нем господин Джонсон продвигает позиции Консервативной партии на фоне заявлений лейбористов, которые обещают поднять налоги для самых богатых и крупных предприятий, передает Reuters.

«Моим рождественским подарком нации будет возвращение соглашения о "Брексите" перед перерывом на праздники. И пусть парламент поработает для народа»,— приводит Reuters выдержку из манифеста.

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В октябре парламент Великобритании во втором чтении одобрил сделку по «Брекситу», которая была достигнута на саммите ЕС, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля о «Брексите». Борис Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу».

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».