Бывший глава Сибирского отделения РАН заявил об обыске в его доме

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева, сообщил он сам ТАСС. Обыски идут в новосибирском Академгородке в рамках расследования дела о незаконной приватизации. В региональных управлениях СКР и ФСБ информацию не комментируют.

«На месте работают и сотрудники ФСБ, и Следственного комитета. В доме нахожусь я, моя жена, наш адвокат и трое понятых»,— сказал Александр Асеев. В Академгородке 18 ноября в структурах СО РАН прошли обыски. Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем управделами СО РАН Эдуарде Скубневском, дело связано с приватизацией в 2014 году семьей Асеева коттеджа.

Незаконное, как считают силовики, выведение особняка из федеральной собственности причинило госказне ущерб в размере более 67 млн руб. В отношении господина Скубневского завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, на его прежнем месте работы прошли обыски.

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