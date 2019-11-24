Опрос: каждый пятый работодатель в РФ готов отказать претенденту с избыточным весом

Две трети отечественных работодателей (65%) не считают, что вес человека имеет какое-либо значение при приеме на работу в компанию, тогда как семь лет назад такую позицию занимали чуть более половины (51%) менеджеров по персоналу, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. 19% при прочих равных отдадут предпочтение кандидату без лишнего веса.

За 7 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, работодателей, предвзято относящихся к людям с лишним весом, стало почти в 2 раза меньше — 36% в 2012 году. О дискриминации людей с лишним весом в обществе в целом говорили 37% россиян, о дискриминации при трудоустройстве — 32%.

Место проведения опроса — Россия, все округа. Населенных пунктов — 106. Заказчик — Forbes. Время проведения — 4–15 октября 2019 года. Исследуемая совокупность — менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки — 500 респондентов.

О том, что фастфуд заставляет человека есть все больше и больше, читайте в материале “Ъ Наука” «Новая теория ожирения».