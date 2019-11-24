В Москве 28 ноября возможен ледяной дождь

В Москве в четверг вечером ожидается ледяной дождь, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. С воскресенья и до вторника в столице сохранится холодная погода, без осадков. В среду ожидается небольшой снег.

В четверг придет теплый атмосферный фронт. «Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь»,— рассказал господин Тишковец. Температура воздуха приблизится к нулю.

Ранее Евгений Тишковец рассказал “Ъ FM”, что осень 2019 года может стать самой теплой за всю историю наблюдений.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Ноябрь радует погожими днями».