В Шушарах за два года откроют девять соцобъектов

В ближайшие два года в Шушарах появятся 9 социальных объектов — детские сады, школы и поликлиники.

Власти Петербурга в 2020 году намерены приобрести в собственность города помещение для детского сада на 105 мест на Московском шоссе, а до конца текущего года — помещения под детскую поликлинику в Вилеровском переулке, д. 8.

В 2021 году в Шушарах должна быть построена поликлинику для взрослых на 650 посещений в смену и детский сад на 320 мест.

Как заявил губернатор города Александр Беглов, город использует все возможности, чтобы решить проблему с нехваткой соцобъектов в Шушарах. «Мы работаем с подрядными организациями. Часть объектов будем выкупать»,— добавил глава Петербурга.