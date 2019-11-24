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Боксеры Деонтей Уайлдер (США) и Луис Ортис (Куба)

Фото: John Locher / AP

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он выиграл нокаутом у кубинца Луиса Ортиса в седьмом раунде.

Поединок состоялся в субботу в Лас-Вегасе, соперники встречались во второй раз. В 2018 году Ортис был также нокаутирован Уайлдером.

Американец владеет титулом чемпиона мира с 2015 года. Он одержал 42-ю победу. Ортис потерпел 2-е поражение при 31 победе.

Превью к поединку — в публикации “Ъ” «Ударное сочетание».

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