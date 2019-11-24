В военном городке Чебаркуля восстановили теплоснабжение

В Чебаркуле завершились работы по запуску новой системы теплоснабжения в военном городке, 23 ноября в квартиры начало поступать тепло, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Пошло подключение к теплу. Наружные сети все заполнены, находятся под давлением, теплые. Все сети циркулируют в нормальном режиме – это была главная задача. Тепло в дома уже подается, идет регулировка режимов внутри домов. Сейчас постепенно начнет приходить отопление во все квартиры. Часть домов, школа и детский сад уже запустили», - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 17 ноября более 1,6 тыс. жителей 14 многоквартирных домах военного городка жили без тепла и горячей воды из-за многочисленных аварий, случившихся на теплосетях после того как начались морозы. В Чебаркуль были стянуты дополнительные силы и средства из Миасса, Златоуста, Кусы, Кыштыма, Троицка, Пласта и Челябинска, а также ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ. Дополнительно у жилых домов было организовано дежурство военнослужащих для оказания помощи гражданам. Жителям сотрудники МЧС России выдали 83 бытовых обогревателей. На месте продолжают работать 28 аварийных бригад министерства обороны и гражданских организаций до полной нормализации ситуации.