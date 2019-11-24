«Калашников» опубликовал видео с прототипом электромотоцикла

Группа компаний «Калашников» опубликовала видеозапись с прототипом электромотоцикла в стиле cafe racer. Его продемонстрируют на форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Электромотоцикл может проехать на одной зарядке до 100 км. Он может разгоняться до 100 км/ч при мощности 68 л.с.

В июне 2019 года «Калашников» представил городскую версию электромотоцикла «Иж Пульсар». Она создана на базе версии для Минобороны России. Впервые концерн представил электротранспорт в 2017 году на выставке «Армия-2017». Сообщалось об изготовлении 30 электромотоциклов «Иж Пульсар» в 2018 году.