«Калашников» представил городскую версию электромотоцикла «Иж Пульсар» и обновил электромобиль «ОВУМ»

Концерн «Калашников» представил городскую модификацию электромотоцикла «Иж Пульсар» и новое поколение электромобиля «ОВУМ». Об этом сообщает «Калашников Медиа».

Городская версия электромотоцикла создана на основе версии для Минобороны России. На нее установлен более мощный аккумулятор и улучшена геометрия рамы. Мотоцикл оснащен полностью регулируемой подвеской и использует двигатель жидкостного охлаждения.

В новое поколение электромобиля «ОВУМ» установили новую систему кондиционирования и отопления. Также на машину установили более емкий аккумулятор. Обновленный электромобиль оснастили новой регулируемой подвеской и тормозной системой. Также он отличается улучшенной трансмиссией.

Напомним, что электротранспорт концерна «Калашников» впервые представили на форуме «Армия-2017». В июне 2018 года предприятие изготовило 30 электромотоциклов «Иж Пульсар» и четыре электроавтомобиля «ОВУМ» для департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Транспортные средства использовались сотрудниками полиции во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.