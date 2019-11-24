Компенсацию за рост цен на авиакеросин могут начать выплачивать в 2019 году

Российские авиакомпании в 2019 году могут начать получать субсидии на компенсацию роста цен на керосин в 2018 году, если такая возможность появится, сказал министр транспорта Евгений Дитрих журналистам. Однако основная часть выплат произойдет уже в 2020 году.

«Нам бы очень хотелось дать надежду нашим авиакомпаниям на компенсацию... это важно и с точки зрения подведения итогов года и различных аудиторских мероприятий, которые у них традиционно проходят по итогам года, если возможность выплатить хотя бы небольшой объем в этом году останется, мы ей, конечно, воспользуемся»,— сказал господин Дитрих (цитата по «РИА Новости»).

В резервном фонде правительства, откуда должны были выделить деньги на компенсацию в 2019 году, не оказалось достаточно средств. Минфин предложил выплатить субсидию частями.

Белый дом должен был выплатить деньги до ноября по поручению президента Владимира Путина. Он во время прямой линии сказал, что цена на авиакеросин «скакнула» на 30%.

Подробнее о выплате компенсаций читайте в материале “Ъ” «Компенсации за керосин улетели на 2020 год».