Болельщики подрались с футболистами после матча ФНЛ

После матча Футбольной национальной лиги между «Факелом» и «Нижним Новгородом» в Воронежской области несколько болельщиков выбежали на поле и подрались с футболистами. Инцидент попал на видео, однако в полиции считают, что была только словесная перепалка.

Встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу «Нижнего Новгорода». После финального свистка несколько фанатов напали на футболистов. Потасовку засняли другие болельщики, инцидент попал в официальную трансляцию. Диктор попросил прекратить безобразие на поле. В конфликт вмешивались стюарды и полицейский, одного человека задержали. На него составили протокол об административном нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

В УМВД по Воронежской области «РИА Новости» заявили, что между участниками конфликта была только «словесная перепалка». В ФНЛ ситуацию назвали безобразием. Сейчас выявляются ошибки, допущенные организаторами матча. «Без внимания этот инцидент не останется, равно как и виновные без наказаний»,— сказал президент ФНЛ Игорь Ефремов «РИА Новости».