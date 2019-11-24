МЧС: понятие «оправданный риск» не освободит от ответственности за неправомерные действия

Принятие закона об «оправданном риске» не освобождает руководителей спасательных операций в случае неправомерных или несвоевременных действий, сообщила пресс-служба МЧС ТАСС. Новым законопроектом ведомство предлагает освободить спасателей от ответственности в случае гибели людей при оправданном риске.

«В законопроекте раскрывается понятие "оправданный риск" и не исключается ответственность за действия, а тем более несвоевременность действий спасателей… Принятие необоснованных решений ради выполнения поставленных задач любой ценой не считается правомерным»,— транслирует агентство позицию МЧС.

Оправданным риском предлагают назвать действия, которые требуют незамедлительного реагирования, когда есть основания, что спасение людей возможно. Эти действия реализуются с угрозой для жизни и могут привести к гибели пострадавших или спасателя.

В МЧС считают, что часто риск обусловлен неопределенностью обстановки в зоне аварий. В качестве примера приводится спасение людей в шахтах, когда у спасателей нет информации для прогнозирования ситуаций. За 10 лет в ходе 377 спасательных операций спасено более 26 тысяч шахтеров, при этом погибли 23 спасателя. «Законодательное закрепление трактовки понятия "оправданный риск" позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности»,— считают в ведомстве.