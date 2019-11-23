МЧС хочет запретить привлекать спасателей к ответственности за гибель людей

МЧС России предлагает закрепить в законодательстве понятие «оправданный риск». Если при таком риске погибнут люди, то руководителей спасательных подразделений и служб нельзя будет привлекать к ответственности, говорится в разработанном МЧС законопроекте, на который ссылается ТАСС.

Оправданным риском будут считаться действия, «требующие незамедлительного реагирования спасателя, направленные на спасение жизни и здоровья пострадавших в результате аварии лиц в условиях проведения аварийно-спасательных работ, когда есть основания полагать, что такое спасение возможно, и реализуемые с угрозой для жизни и здоровья или приведшие к гибели пострадавших и (или) самого спасателя».

В пояснительной записке говорится, что наметилась тенденция, когда спасателей обвиняют в гибели людей при ЧП на шахтах. В качестве примера МЧС приводит аварию, случившуюся в 2010 году на шахте «Распадская». Тогда в результате взрывов на шахте погиб 91 человек.

«В соответствии с обвинительным заключением прокуратуры руководитель горноспасательных работ обвиняется как в гибели шахтеров, которых не успели спасти горноспасатели, так и в гибели спасателей, следовавших на аварийный участок для их спасения»,— обращает внимание МЧС.

Напомним, на скамью подсудимых попали восемь человек: семь сотрудников ОАО «Распадская», обвиняемых в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, и инспектор Ростехнадзора, обвиняемый в халатности. В ходе следствия вину признали только двое. Позднее уголовное преследование в отношении шести фигурантов прекратили за истечением срока давности, еще один обвиняемый умер. В итоге в деле остался только один человек — бывший технический директор ЗАО «Распадская угольная компания» Анатолий Рыжов.

Подробности — в публикации “Ъ-Сибирь” «Один остался в ответе».