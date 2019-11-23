«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Ростов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 2:1. Голы забили: Максимилиан Филипп (33, 90, оба с пенальти) — Ивелин Попов (13).

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 21 очко. «Ростов» с 30-ю очками на третьем месте. 30 ноября «Ростов» дома примет екатеринбургский «Урал», «Динамо» на следующий день сыграет с «Локомотивом».