Ревенко остался заместителем секретаря генсовета «Единой России»

Президиум генсовета «Единой России» проголосовал за заместителей секретаря генсовета партии Андрея Турчака, передает корреспондент “Ъ”. Ими остались депутаты Госдумы Евгений Ревенко, Ольга Баталина. Отметим, что ранее Ревенко сам утверждал в своих социальных сетях, что покинет партийную позицию.

Также, как ранее писал “Ъ”, в состав заместителей господина Турчака вошли депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. По словам Андрея Турчака, именно господин Перминов будет курировать связи с регионами и электоральные кампании партии.

Изменения произошли по итогам съезда «Единой России», который партия представила как предвыборный. На мероприятии выступил президент Владимир Путина, а также председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Превью к съезду читайте в публикации “Ъ” «Президент пропишет обновления».