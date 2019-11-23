Вице-президент США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Вице-президент США Майк Пенс прибыл с необъявленным визитом в Ирак. С того момента, как президент Дональд Трамп объявил два месяца назад о выводе американских войск из Сирии, это — первый визит такого уровня, передает AP.

Господин Пенс выбрал для перелета военно-транспортный самолет C-17. Так предполагалось сохранить визит в тайне. Вице-президент США приземлился в Эрбиле — столице Иракского Курдистана. Там он встретится с Нечирваном Барзани — президентом этого курдского автономного района. Целью визита является предоставление гарантий союзникам США в вопросе борьбы с «Исламским государством» (ИГ; запрещено в России).

Ранее министр обороны США Марк Эспер говорил, что около тысячи американских военных будут переброшены с севера Сирии в западный Ирак, чтобы продолжить борьбу с ИГ и помочь защитить страну. Это решение, однако, необходимо будет тщательно изучить, отметил глава Пентагона.

США сообщили о выводе войск с территории Сирии незадолго до начала военной операции Турции «Источник мира». После завершения операции президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии.

Подробнее — в публикации “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».