Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Иран обратился к России с просьбой предоставить кредит на $2 млрд на ряд проектов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Среди проектов — строительство ГЭС, электростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена.

«Они действительно обратились по ряду проектов с просьбой предоставить межправительственные кредиты. Минфин рассматривает этот вопрос»,— заявил господин Новак (цитата по ТАСС). По его словам, с учетом ранее принятых решений по предоставлению кредитов Ирану их общая сумма может составить около $5 млрд.

Ранее иранские парламентарии обсудили бюджет на следующий год. Они согласились, что правительство может взять у России кредит суммой $5 млрд на основные активы. Средства пойдут на инфраструктуру и производственные нужды.

О ситуации в Иране читайте в публикации “Ъ” «Иран загорелся от бензина».