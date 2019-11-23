«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Казани встреча закончилась со счетом 1:2. Голы забили: Евгений Марков (66) — Сердар Азмун (8), Артем Дзюба (79).

«Зенит» занимает перве место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 39 очков. «Рубин» с 17-ю очками на 15-м месте. 30 ноября «Рубин» сыграет с «Ахматом» в гостях, «Зенит» на следующий день примет московский «Спартак».