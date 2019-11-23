США сообщили о гибели российского спутника из системы предупреждения о ракетном нападении

Российский спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Этот спутник был частью системы предупреждения о ракетном нападении. В Минобороны России позднее уточнили, что спутник уже выработал свой ресурс.

Спутник сошел с орбиты в ночь на 23 ноября. Последний раз космический аппарат был зафиксирован на высоте 80 км.

«Космос-2422» был создан на базе спутниковой системы «Око». Аппарат был способен отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет и передавать полученные сведения на Землю. Спутник запустили с космодрома Плесецк 21 июля 2006 года.

В настоящее время Россия развернула космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В состав системы входят спутники «Тундра», первый из которых запустили в 2015 году, второй — в 2017-м. Первый заместитель главкома воздушно-космических сил генерал Павел Кураченко говорил, что до 2020 года планируется ввести около десяти таких спутников и построить пять радиолокационных станций СПРН. ТАСС писало, что эти сроки будут сдвинуты до 2022 года.