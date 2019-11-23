СМИ: сына президента Египта назначат военным атташе в Россию

Военным атташе посольства Египта в Москве назначат Махмуда ас-Сиси, старшего сына президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщило египетское издание Mada со ссылкой на источники. По их словам, в 2020 году сына египетского президента отправят в российскую столицу, где он останется на «месяцы или, возможно, годы».

Как утверждают собеседники портала, решение о назначении Махмуда ас-Сиси было принято «после длительных консультаций» в кругу семьи президента Египта и небольшой группы его приближенных. Одним из поводов для отправки сына египетского президента в Москву стало то, что частота упоминания его имени в арабских и международных СМИ за последнее время «серьезно подорвала имидж президента и его семьи и стала явной угрозой стабильности режима» в Египте.

Сейчас Махмуд ас-Сиси работает в Службе общей разведки Египта, где он курирует средства массовой информации. По данным Mada, сын президента Египта «потерпел неудачу в большинстве дел, которыми занимался», и его отправка в Москву, как ожидается, также должна снизить волну критики в его адрес.