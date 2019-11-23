«Ахмат» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча закончилась со счетом 1:2. Голы забили: Жига Шкофлек (90) — Андрес Понсе (36), Одисе Роши (74).

Благодаря победе «Ахмат» поднялся на 11-ое место в турнирной таблице РПЛ, в активе грозненцев 18 очков. «Оренбург» с 19-ю очками на 8-ом месте. 30 ноября «Ахмат» примет казанский «Рубин», «Оренбург» на следующий день сыграет в гостях с «Сочи».