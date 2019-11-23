СМИ: крупнейший хедж-фонд мира поставил $1,5 млрд на падение рынков

Крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates, основанный миллиардером Реем Далио, сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы к марту 2020 года, утверждает газета The Wall Street Journal. По словам источников издания, хедж-фонд, под управлением которого находится $150 млрд от 350 клиентов, вложил около $1,5 млрд покупку пут-опционов на американский фондовый индекс S&P 500 и европейский Euro Stoxx 50. Господин Далио заявил, что представленные газетой данные не соответствуют действительности.

Газета также утверждает, что ставка готовилась несколькими компаниями, включая Goldman Sachs Group Inc и Morgan Stanley. Она окупится крупнейшему хедж-фонду в мире, если S&P 500 или Euro Stoxx 50 (или сразу оба индекса) упадут. Если индексы вырастут — инвестиции сгорят.

«Я бы хотел сообщить, что мы не делали ставку на падение фондового рынка»,— написал Рей Далио в Twitter. Миллиардер указал, что представители Bridgewater Associates объясняли автору материала, что утверждение о том, будто хедж-фонд играет на понижение, вводит читателей газеты в заблуждение. «Но материал все же вышел. Мы живем в мире, в котором сенсационные заголовки — то, чего многие авторы статей хотят больше всего, даже если факты не соответствуют заголовкам»,— добавил он.