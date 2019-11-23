Производство российского электрокара Zetta планируется начать в первом квартале 2020 года

Сертификация первого российского электромобиля Zetta находится на финальном этапе, заявил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, серийное производство электрокара планируют запустить в первом квартале 2020 года.

«Мне коллеги докладывали, что она (сертификация Zetta.— “Ъ”) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет»,— сообщил господин Мантуров.

Zetta должна поступить в продажу в декабре этого года. Как рассказывал гендиректор компании-производителя Денис Щуровский, автомобиль собирают почти полностью из отечественных деталей, из Китая заказывают только батарею. Ценник на электрокар в базовой комплектации будет начинаться от 450 тыс. руб.

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