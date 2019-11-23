Китай запустил еще два спутника навигационной системы Beidou-3

Китай вывел на средневысотную околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3 («Северная звезда-3»), сообщает ТАСС со ссылкой на китайское центральное телевидение. На сегодняшний день на орбиту выведен уже 51 космический аппарат Beidou. Создание этой навигационной системы планируется закончить к 2020 году.

Пуск спутников М-19 и М-20 был осуществлен ракетой-носителем «Чанчжэн-3B» с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Оба космических аппарата присоединятся к группе остальных спутников после того, как пройдут серию тестов.

Еще два спутника для Beidou Китай запустил ранее в сентябре. Планируется, что до октября 2020-го будут работать Beidou-2 и Beidou-3, после чего основную работу будет выполнять Beidou-3.

Напомним, в ноябре 2018 года Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве с использованием в мирных целях спутниковых группировок — Beidou и российской ГЛОНАСС. Соглашение заложило базу для создания совместных российско-китайских стандартов спутниковой навигации и взаимного повышения точности.

Подробнее об отношениях России и Китая — в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».