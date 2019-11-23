Спецпосланник ООН по Сирии рассчитывает на встречу с российскими представителями в ближайшее время

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен рассчитывает встретиться с представителями России в ближайшее время. Он добавил, что надеется услышать новости насчет возможности встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым.

«Да, у меня есть планы. Вероятно, что они будут обнародованы на следующей неделе. Я надеюсь на проведение встреч в ближайшем будущем», - ответил господин Педерсен в ООН на вопрос журналистов, планирует ли он встречаться с кем-либо из российских представителей (цитата по «Интерфакс»).

Ранее состоялась заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал не оказывать Дамаску помощь в восстановлении страны, пока «пока не начнется внушающий доверие политический процесс». С его мнением не согласился первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский — он считает, что в Сирии существуют условия для оказания комплексного гуманитарного содействия в постконфликтном восстановлении. Господин Педерсен не стал поддерживать какую-либо из сторон.