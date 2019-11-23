Представитель США призвал не помогать Сирии в постконфликтном восстановлении

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал не оказывать Дамаску помощь в восстановлении страны, пока «пока не начнется внушающий доверие политический процесс». Он высказал мнение, что такой же позиции придерживаются европейские партнеры США.

«Не может быть помощи Дамаску в восстановлении Сирии, пока не начнется внушающий доверие политический процесс. И я думаю, что эта позиция совпадает с позицией многих наших европейских партнеров, мы будем работать вместе с ними, чтобы удостовериться, что давление сохраняется <...> Любые усилия по помощи Сирии преждевременны»,— сказал господин Джеффри на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по ТАСС). Он пояснил, что дипломатическое и экономическое давление на Дамаск необходимо для продвижения целей по урегулированию в Сирии.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский не согласился с мнение господина Джеффри. «Сегодняшний поворот к лучшему в деле политического урегулирования создает условия для того, чтобы предпринять конкретные шаги в оказании комплексного гуманитарного содействия в постконфликтном восстановлении Сирии»,— сказал господин Полянский. Он выразил сожаление из-за неготовности США «отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс».

На прошлой неделе господин Полянский призвал США вернуть Сирии месторождения нефти. «Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть»,— сказал он.

Ранее в этом месяце США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии. Переброска и передислокация американских военных стала неприятным сюрпризом для Москвы. Российские власти опасаются вмешательства США в переговоры между курдами и Дамаском.

Подробности — в материале “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».