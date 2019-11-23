В столице Колумбии ввели комендантский час из-за протестов

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса ввел комендантский час для всей колумбийской столицы из-за продолжающихся протестов, сообщает AFP.

«С 20:00 пятницы (4:00 субботы мск) комендантский час вступит в силу в районах Боса, Куидад Боливар и Кеннеди. С 21:00 пятницы (5:00 субботы мск) комендантский час распространяется на остальную часть города. Комендантский час заканчивается в 6:00 (14:00 мск) в субботу»,— сказал господин Пеньялоса.

Применить комендантский час с 21:00 по всему городу мэра попросил президент Колумбии Иван Дуке. «Наша цель — обеспечить безопасность всех боготцев»,— написал господин Дуке в Twitter.

Напомним, 21 ноября был объявлен в Колумбии днем общенациональной забастовки, пишет газета El Tiempo. Ее организовали профсоюзы, пенсионеры, преподаватели государственных школ и студенты, недовольные снижением пенсий и зарплаты. Накануне акции протеста переросли в столкновения с полицией. Митингующие стали строить баррикады и поджигать покрышки, для их разгона правоохранительные органы применили слезоточивый газ. В акциях протеста приняли участие более 200 тыс. человек. По официальной информации, погибли три и ранены 273 человека. Среди них 148 военных и трое полицейских.