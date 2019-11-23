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Банк России предупредил о перебоях в работе сайта

Банк России предупредил о возможных кратковременных перебоях в работе портала 23 и 24 ноября. Сложности связаны с проведением технических работ, сообщается на сайте регулятора.

«23 и 24 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00 по московскому времени возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ»,— говорится в сообщении. Регулятор извинился за возможные неудобства.

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