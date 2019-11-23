Болтон заявил, что Белый дом лишал его доступа к аккаунту в Twitter

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон впервые с 10 сентября опубликовал записи в Twitter. По его словам, до этого момента доступ к его учетной записи был заблокирован Белым домом.

«Рад вернуться в Twitter после более чем двух месяцев <...> Мы вернули доступ к учетной записи, ранее несправедливо ограниченному после моей отставки с поста советника по национальной безопасности <...> После отставки Белый дом отказался вернуть доступ к моей личной учетной записи Twitter. Из-за страха, что я могу сказать? Для тех, кто предположил, что я ушел в подполье — вынужден вас разочаровать!» — написал господин Болтон. Он добавил, что Белый дом так и не вернул доступ к аккаунту полностью в полном понимании. Экс-советник также поблагодарил Twitter за соответствие собственным стандартам и возвращение управления учетной записью.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности в сентябре. По информации агентства Bloomberg, президент США уволил советника за то, что он был против ослабления санкций в отношении Ирана. Позднее господин Трамп заявил, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана. Новым советником по нацбезопасности был назначен спецпредставитель США по делам заложников господин О’Брайен.

Подробнее об увольнении Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».