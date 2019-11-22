Курс доллара. Прогноз на 25–29 ноября

Антон Покатович, главный аналитик Валюта может получить косвенную поддержку от повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка Ожидаем, что на следующей неделе факторы влияния на курс рубля не испытают значительных перемен. Постоянно меняющаяся риторика США и Китая об оценках своей близости к заключению промежуточной сделки остается основным фактором рыночной неопределенности. В тоже время мы видим, что нефтяному активу удается вырваться из баланса последних месяцев,— котировки пытаются закрепиться вблизи $64. В данных условиях рублевая валюта может получить косвенную поддержку от повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Ожидаем движения курса рубля в перспективе следующей недели в диапазоне 63,8–64,3 руб./$.

Татьяна Евдокимова, экономист Предстоящая неделя также не богата на значимые события Волатильность российской валюты остается рекордно низкой в отсутствие значимой макроэкономической статистики. Многочисленные противоречивые сообщения по торговой войне, которые поступают в последние недели, но не транслируются в какие-либо реальные действия, привели к тому, что рынки практически не реагируют даже на политические новости. Предстоящая неделя также не богата на значимые события, статистика будет касаться лишь второстепенных данных (региональные индексы деловой активности в США и данные о потребительском доверии в Европе). На этом фоне рубль, вероятно, сохранится в коридоре 63,5–64,5 руб./$ в рамках предстоящей недели.

Михаил Поддубский, главный аналитик Отмечаем риски умеренного ослабления рубля На внутреннем валютном рынке по-прежнему наблюдается низкая торговая активность. С фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, рубль продолжает оставаться локально переоцененным, но явных драйверов для роста волатильности мы пока не видим. На следующей неделе в паре доллар—рубль вновь ориентируемся на диапазон 63,50–64 руб./$ и отмечаем риски умеренного ослабления рубля на более длительном временном горизонте.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Небольшой диапазон дневных колебаний стал уже привычным Текущая неделя закрывается практически без изменений на локальном валютном рынке. Небольшой диапазон дневных колебаний стал уже привычным: рынок нефти стабилен, доллар в консолидации после объявления паузы ФРС. В четверг, 28 ноября, праздничный день в США, а из значимых событий можно выделить релиз предварительных цифр по ВВП США 27 ноября, накануне праздника. Поэтому мы считаем, что на предстоящей неделе выше вероятность сохранения диапазонных торгов на уровне 63,50–64,50 руб./$, 70–71 руб./€.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Курс российской валюты, по нашим прогнозам, будет находиться в диапазоне 63,5–65,0 руб./$ Основным фактором поддержки российского рубля на неделе выступает налоговый период. Продажа экспортной выручки позволит рублю консолидироваться в районе 64 руб./$. Торговые переговоры между США и Китаем пока не вылились во что-то конкретное, но в целом на рынке позитивный фон, и аппетит к риску у инвесторов довольно высокий. Поэтому валюты стран ЕМ, в том числе и российский рубль, чувствуют себя вполне уверенно. Цены на нефть показывают положительную динамику, нефть марки Brent закрепилась выше $60 за баррель и оказывает нейтральное влияние на курс рубля. В этих условиях курс российской валюты, по нашим прогнозам, будет находиться в диапазоне 63,5–65,0 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Поддержка рубля со стороны налогового периода практически не чувствуется Краткосрочные перспективы рубля выглядят нейтрально. Центробанк вновь изменяет риторику, которая позволяет рассчитывать в лучшем случае на 25 б. п. снижения размера ключевой ставки на декабрьском заседании. Это ставит под сомнение адекватность ставок на внутреннем долговом рынке, что может спровоцировать нерезидентов зафиксировать часть ноябрьских прибылей. Поддержки рубля со стороны налогового периода практически не чувствуется, комфортная ситуация на денежном рынке не располагает к продаже валюты, при этом объем основных платежей меньше октябрьских. Со стороны внешних условий никаких драйверов для динамики не прослеживается. Пока инвесторы сохраняют надежду на достижение договоренностей между США и КНР, существенных движений на рынке можно не ждать.