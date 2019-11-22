Экс-глава киностудии Горького Сергей Зернов ответил на претензии нового руководства

Сергей Зернов, в сентябре 2019 года покинувший должность главы киностудии имени Горького, заявил, что не согласен с претензиями сменившего его руководства. Как сообщал “Ъ” 21 ноября, новый гендиректор киностудии Юлиана Слащева выступила на совете директоров с докладом, в котором указала, что управление прежнего руководства было неэффективным, здание киностудии на улице Эйзенштейна требует капитального ремонта, а некоторые договоры с партнерами, в частности компанией «КиноАтис», потребуется расторгнуть.

«На момент расторжения контракта со мной киностудия находилась в стабильном экономическом состоянии, не имела просроченных задолженностей по налогам и сборам, коммунальным платежам, заработной плате, регулярно выплачивала дивиденды»,— заявил “Ъ” Сергей Зернов. Все договоры с партнерами, по его словам, «заключены в рамках гражданско-правового законодательства».

За последние годы менеджмент смог возобновить собственное кинопроизводство при поддержке Минкульта и увеличить выручку, настаивает Сергей Зернов. По его словам, в 2018 году она составила 422 млн руб. по сравнению с 145 млн руб. в 2014 году, чистая прибыль за тот же период выросла с 3,6 млн до 29,3 млн руб.

В 2012–2019 годах киностудия произвела десять полнометражных художественных и анимационных фильмов, 17 короткометражных анимационных фильмов и 35 неигровых фильмов, которые в том числе получали призы на «Кинотавре», подчеркнул он. При этом разработанная ранее программа развития «подразумевала использование только средств от продажи непрофильных активов, а не бюджетных денег». Киностудия «ни разу не получала бюджетных средств на какие-либо ремонты или перевооружение производственно-технической базы, только на кинопроизводство», утверждает господин Зернов.

Валерия Лебедева