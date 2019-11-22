Неприятные запахи в Петербурге объяснили незаконными сбросами

Причиной неприятных запахов в Петербурге стали незаконные сбросы в канализацию. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В водоканале пояснили, что причиной зловония могут быть только незаконные сливы, так как «штатная работа сетей водоотведения города не может вызвать подобные запахи».

Специалистами взяты пробы сточных вод и воздуха, проводится промывка канализационных сетей. В местах расположения социально значимых объектов контроль усилен.

Напомним, что на странный запах не первый день жалуются жители нескольких районов города. Сегодня из-за жалоб на зловоние с занятий были отпущены ученики гимназии в Петроградском районе.