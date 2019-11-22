Из-за странного запаха учеников гимназии Петроградского района распустили по домам

Из-за странного запаха учеников гимназии №70 Петроградского района распустили по домам. Как сообщает «Фонтанка.ру», здание учебного заведения обследуют чрезвычайные службы. Берутся пробы воздуха и воды.

В администрации района предположили, что источником распространения запаха мог быть коллектор. В настоящее время сотрудники ГУП «Петербургский Водоканал» промывают сети.

Ранее на странный запах жалобы поступали из Фрунзенского и Невского районов города. Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провели оперативный анализ атмосферного воздуха в Купчино. Проверка превышения гигиенических нормативов в пробах воздуха не выявила.