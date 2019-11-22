Volkswagen будет делать гоночные электромобили

Компания Volkswagen разработает и выпустит гоночные электромобили на платформе MEB, сообщает немецкий автопроизводитель.

Топ-менеджмент марки подтвердил, что в ближайшее время заводское подразделение Volkswagen Motorsport сосредоточится на создании электромобилей для гонок. Использовать модели будут ту же основу, что и серийный дорожный хэтчбек Volkswagen ID.3, представленный осенью 2019 года, и его производные.

Для работы над спортивными электромобилями Volkswagen завершит производство текущего поколения хэтчбека Golf GTI TCR и не будет делать гоночную версию на базе Volkswagen Golf VIII. Единственной моделью, которая останется в производстве, будет раллийный Volkswagen Polo GTI R5 для частных команд — заводской гоночной программы с бензиновыми машинами больше не останется.