Судьба руководителей партии и государства после краха социализма

Карой Грос

Фото: Mehner/ullstein bild via Getty Images

Генеральный секретарь ЦК ВСРП с 22 мая 1988 года по 7 октября 1989 года. Председатель Совета министров ВНР с 25 июня 1987 года по 23 ноября 1988 года.

Стоявший на позициях марксизма-ленинизма и направляющей роли Компартии Грос в 1989-м проиграл во внутрипартийной политической борьбе более радикально настроенным реформаторам и после ликвидации ВСРП 7 октября 1989 года потерял власть. В декабре 1989-го возродил ВСРП (в 1993-м переименована в Венгерскую рабочую партию). Возрожденная партия существует до сих пор, участвует во всех парламентских выборах, ей ни разу не удавалось провести своего кандидата в какие-либо органы власти.

Умер в 1996 году.

Реже Ньерш

Фото: Tamas Urban / Wikipedia

Второй (после Яноша Кадара) и последний председатель ВСРП (с 22 мая 1988 года), после ее реорганизации в Венгерскую социалистическую партию (ВСП) 7 октября 1989-го избран ее председателем.

27 мая 1990 года на посту председателя ВСП его сменил Дюла Хорн.

По итогам парламентских выборов в марте-апреле 1990-го стал депутатом Государственного собрания и оставался им до 1998-го, когда ушел из политики.

В ноябре 2014 года депутат Госсобрания от партии «Йоббик» Элед Новак подал депутатский запрос с требованием привлечь Ньерша к ответственности за подстрекательство к убийству, незаконное лишение свободы и соучастие в казни Имре Надя и его соратников. Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Умер в 2018 году.

Миклош Немет

Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр/ТАСС

Последний премьер-министр ВНР (с 23 ноября 1988 года) и первый премьер-министр Венгерской Республики (до 23 мая 1990 года).

Принятые Неметом решения о демонтаже пограничных сооружений на границе с Австрией и пропуске беженцев из ГДР через территорию Венгрии в ФРГ сыграли важную роль в падении Берлинской стены.

До 1991 года оставался депутатом Национального собрания. Затем переехал в Лондон, где занял должность вице-президента Европейского банка реконструкции и развития.

В 2000 году вернулся в Венгрию.

В 2007-м выступил автором подготовленного по заказу ООН доклада о финансовых злоупотреблениях властей КНДР средствами из гуманитарных фондов ООН.

Имре Пожгаи

Фото: Irrgang/ullstein bild via Getty Images

Член Политбюро ЦК ВСРП, государственный министр, секретарь кабинета министров ВНР.

Лидер реформаторского крыла ВСРП, инициатор политических реформ в ВНР. Стал первым официальным лицом, назвавшим события 1956 года народным восстанием. Был организатором торжественного перезахоронения Имре Надя и его сподвижников.

После преобразования ВСРП в ВСП стал заместителем главы новой партии Реже Ньерша.

По итогам первых свободных выборов 1990 года был переизбран депутатом Национального собрания (впервые он стал депутатом в 1983-м и пробыл им до 1994-го).

В 1991 году стал соучредителем партии «Национальный демократический альянс», просуществовавшей до 1996-го.

В 1997-м неудачно баллотировался в парламент от правоцентристского Венгерского демократического форума.

С 2005 года был советником лидера национал-консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Виктора Орбана. С 2010 года работал над проектом новой конституции Венгрии.

Умер в 2016 году.