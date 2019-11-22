Турчак объявил о создании проектного офиса, который станет предвыборным штабом «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в аппарате ЕР будет создан проектный офис, который к думской кампании станет предвыборным штабом партии, передает корреспондент “Ъ”.

«Завтра (на съезде ЕР.— “Ъ”) мы переформатируем исполком. Он будет работать как проектный офис, который к моменту старта нашего главного избирательного цикла перейдет в формат работы избирательного штаба. Этой работой буду заниматься я лично», — заявил Андрей Турчак.

Ранее “Ъ” писал, что «Единая Россия» уже на съезде планирует дать старт думской избирательной кампании и создать проектный офис, который фактически станет предвыборным штабом партии. В рамках его работы будет проводиться оценка кандидатов на одномандатные округа и в территориальные группы. Кроме того, как и сообщал ранее господин Турчак, на съезде будет поставлен вопрос о назначении вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова его заместителем, отвечающим за региональную и электоральную работу. В исполком партии также перейдет вице-губернатор Нижегородской области Роман Любарский.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Единая Россия" объявила готовность номер 2021».

Андрей Винокуров