В работе Telegram произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector. Жалобы поступают из России, Белоруссии, Украины, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Нидерландов и других стран. К 18:25 сообщений о проблемах уже почти не было.

В России больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени. Самые частые проблемы — неполадки с подключением (67%) и отправкой сообщений (32%).

Telegram ответил одному из пользователей в Twitter, что специалисты уже работают над устранением проблемы на серверах.

Server guys are working on a fix. We'll get you back to sending stickers soon.