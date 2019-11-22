Московская школа подала в суд на компанию, которую связывают с Пригожиным

Московская школа №1498 подала иск в Арбитражный суд Москвы против компании «Школьник-ЮЗ», которую СМИ связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. На иск обратило внимание «МБХ Медиа». Иск связан с ненадлежащим использованием имуществом. Подробности пока неизвестны, но его оставили без движения.

В конце 2018 года родители заявили о массовых отравлениях в нескольких школах. В некоторые из них продукты доставляли компании, которые СМИ связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. Летом 2019 года Роспотребнадзор нашел нарушения у компании «Школьник-ЮЗ». Компания недостаточно боролась с с насекомыми и не выполняла требования по условиям хранения продуктов.

Чем известен Евгений Пригожин Читать далее

В октябре 2019 года суд взыскал с «Конкорда» и компании ВИТО-1 господина Пригожина родителям пострадавших компенсацию морального вреда и затрат на лечение на общую сумму около 300 тыс. руб.

Отметим, по данным СМИ, «Конкорд» выступала организатором ряда торжеств на высоком уровне, в том числе по случаю инаугурации президента Владимира Путина в 2012 году.

Подробнее о ситуации с отравлением детей — в материале “Ъ” «Евгений Пригожин открыл холодильник».