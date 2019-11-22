Hyundai раскрыла концептуальный кроссовер Vision T

Hyundai Vision T. Фото: Hyundai

Hyundai Vision T. Фото: Hyundai

Окрашенный в темно-зеленый матовый цвет автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, характеристики которой не раскрываются. Концепт-кар получил необычное решение передней части — решетка радиатора скрывает фары.

Оптика открывается подвижными ячейками, которые также способны менять свое положение для улучшения охлаждения агрегатов машины. Фары, фонари и подсвечивающиеся эмблемы марки «проявляются» после запуска двигателя, а при заглушенном моторе гаснут, причем последними выключаются логотипы.

Напомним, на шоу в Лос-Анджелесе Hyundai также показала среднемоторную модель RM19.