Работы на электрической подстанции в Краснодаре завершат к 18:00

Ремонтные работы на электрической подстанции в краснодарском поселке Российский, из-за пожара на которой без воды, тепла и электроэнергии остались девять многоквартирных домов с населением около 3 тыс. человек, должны завершить сегодня, 22 ноября, до 18:00. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«На месте происшествия был развернут мобильный пункт обогрева, установлены световые башни и генератор. Организован подвоз горячей воды. На месте работают аварийные бригады по проведению аварийно-восстановительных работ», - рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в ночь на пятницу, 22 ноября, из-за перегрузки на электрической подстанции в поселке Российском произошел пожар. Без света остались девять многоквартирных домов в районе улиц Измаильской, Рымникской, Шевкунова и Альпийской. Подстанция принадлежит частной сетевой компании «Сервиспрофэнерго». Возгорание произошло вследствие ее перегрузки, поскольку при похолодании большое количество потребителей включили отопительные приборы, в результате чего нагрузка в несколько раз превысила мощность подстанции.

Василий Хитрых