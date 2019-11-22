«Специально к выставке смонтирован видеоряд из аутентичных киножурналов»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке, которая проходит в «Манеже» Санкт-Петербурга.

В «Манеже» Санкт-Петербурга открылась выставка «Дейнека/Самохвалов». Она номинально приурочена к 120-летию создателя мозаик метро «Маяковская», но дата в данном случае не является определяющим смыслом всего проекта. Он запараллеливает векторы двух художественных судеб, двух авторов, похожих и различных. Один — Александр Дейнека — москвич из Курска, член объединения ОСТ, преуспевающий певец нового строя. Другой — Александр Самохвалов — ленинградец из Бежецка, член общества «Круг живописцев», также вполне преуспевающий певец. Они такие похожие и такие разные. Вот, что говорит директор питерского «Манежа» Павел Пригара: «Это два художника, которые жили в советское время. Они родились с разницей всего лишь в пять лет и умерли с разницей в один год. Работали с одними и теми же темами, вышли из той бурлящей художественной жизни начала века, которая происходила в России, оба, правда, по-разному следовали за историческим дискурсом. Все искали свое место не только в художественном пространстве, но и в идеологическом контексте, который был как внутри в страны, так и в мире. Это были художники, которым было в то врем позволено путешествовать».

Проект очень солидный по размеру: он включает около 300 работ из 37 музеев и десяти частных собраний — от живописи и графики до скульптуры и керамики. Кстати, если скульптура Дейнеки хоть как-то известна, то такие работы Самохвалова явились во многом открытием для публики. Экспозиция занимает все два этажа «Манежа» и делится на шесть разделов: «Мир», «Война», «Дети» и так далее.

Есть и хрестоматийные дейнекинские «Оборона Петрограда» и «Ткачихи» или самохваловские «Девушки в футболке» и многочисленные метательницы спортивных снарядов. Большое внимание оба автора к концу жизни уделяли обнаженной натуре, и этот раздел занимает важное место в экспозиции. Примечательно, что специально к выставке был смонтирован видеоряд из аутентичных киножурналов. Марширующие и соревнующиеся под стилизованно-вагнеровскую музыку бесконечные колонны молодежи с поздними полотнами обоих авторов.