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Патрушев допустил корректировку военной доктрины РФ

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев допустил возможность корректировки военной доктрины России при необходимости. Кроме того, он добавил, что силовые ведомства России должны подготовить свои концепции строительства и развития вооруженных формирований до 1 июля 2020 года.

«С учетом проведенной работы Совет безопасности будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если таковая будет, внесения корректив в военную доктрину Российской Федерации»,— сказал господин Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, силовые ведомства — Росгвардия, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР, ГУСП — должны подготовить свои концепции строительства и развития вооруженных формирований. «Далее на основании принятых концепций будут разработаны планы по их реализации на 2021–2025 годы. Это будет сделано к 1 октября»,— заявил он.

Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин рассказал о перспективах развития российской армии. В частности, доля современного оружия российской армии должна быть доведена до 70%. По его словам, в следующем году начнется формирование госпрограммы вооружения до 2033 года и программы развития оборонно-промышленного комплекса.

О том, какие задачи перед армией ставил президент в 2018 году, читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин дал военным советы».

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