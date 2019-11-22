В поселке Российском Краснодара рабочие заканчивают замену поврежденного оборудования

Специалисты компании «Сервиспрофэнерго» уже завершили замену поврежденного оборудования внутри подстанции, приступили к замене наружной торсады, которую повредил огонь. Для жителей работает пункт обогрева во дворе дома, где идут аварийно-восстановительные работы.

«Работы по ликвидации аварии в завершающей стадии. В течение нескольких ближайших часов планируется восстановить электроснабжение. Помимо уже установленного пункта обогрева, питьевой и горячей воды, для жильцов девяти домов, которые из-за перегрузки и возгорания на трансформаторной подстанции остались без света и тепла, мы дополнительно организовали питание», - сообщил глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, в ночь на пятницу, 22 ноября, из-за перегрузки на электрической подстанции в краснодарском поселке Российском произошел пожар. Без света остались девять многоквартирных домов в районе улиц Измаильской, Рымникской, Шевкунова и Альпийской, которые относятся к категории самовольно построенных, но на квартиры в них судом признано право собственности.

Елена Рыжкова