22 ноября, пятница
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Audi A4 Avant и Audi A5 Sportback получили газовый двигатель

Компания Audi представила две газовые модели — универсал A4 Avant и 4-дверное купе A5 Sportback в версии g-tron.

Оба автомобиля получили 170-сильный 2-литровый двигатель, адаптированный для работе на метане. Мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Расположенные по полом багажника баллоны вмещают 17,3 кг метана, обеспечивающего пробег не мене 400 км.

Напомним, обновленное семейство Audi A4 было представлено весной 2019 года, а рестайлинговые Audi A5 показали осенью 2019 года.

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