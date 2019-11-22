Audi A4 Avant и Audi A5 Sportback получили газовый двигатель

Audi A4 Avant g-tron. Фото: Audi

Audi A4 Avant g-tron. Фото: Audi

Оба автомобиля получили 170-сильный 2-литровый двигатель, адаптированный для работе на метане. Мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Расположенные по полом багажника баллоны вмещают 17,3 кг метана, обеспечивающего пробег не мене 400 км.

Напомним, обновленное семейство Audi A4 было представлено весной 2019 года, а рестайлинговые Audi A5 показали осенью 2019 года.