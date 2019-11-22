Экс-главу УМВД по Тюменской области арестовали по делу о взятках

Бывший начальник ГУ МВД по Тюменской области Юрий Алтынов заключен под домашний арест до 20 декабря по делу о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, взятка в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено после обысков, которые прошли в четверг в здании тюменского главка и квартире Юрия Алтынова. Как стало известно во время суда по мере пресечения, в основу дела легли подарки, которые Юрию Алтынову сделали его друзья: бизнесмен Олег Гузенко и экс-глава филиала паспортно-визового центра МВД Валерий Калалб (оба являются фигурантами дела о вымогательстве у бизнесменов 85 млн руб.).

Общая сумма подаренных вещей (часы, сумка и iPhone) составила более 400 тыс. руб. Свою вину в суде он не признал.

Подробнее — в материале “Ъ” «Генерала связали с вымогателями».

Татьяна Дрогаева