Экстренное предупреждение объявили в Ейске и Керченском проливе

Высота волн в Керченском проливе ожидается на уровне 0,2-0,3 м, скорость восточного ветра достигнет 20-25 метров в секунду, вероятно быстрое обледенение кораблей. В связи с этими неблагоприятными природными явлениями ГУ МЧС по краю объявило 22 и 23 ноября экстренное предупреждение по данной территории.

Спасатели советуют при усилении ветра ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.

Еще одно экстренное предупреждение объявлено в Ейске, где в Таганрогском заливе в результате ветрового сгона ожидается спад уровней воды с достижением опасных отметок и ниже.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, во второй половине дня 21 ноября на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с действующим экстренным предупреждением по шквалистому усилению ветра до 38 метров в секунду.

Василий Хитрых