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На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации

Решением главы Новороссийска Игоря Дяченко на территории всего муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с действующим экстренным предупреждением, связанным с шквалистым усилением ветра в регионе, ГУ МЧС по Краснодарскому краю функционирует в режиме повышенной готовности. В частности, второй отряд федеральной противопожарной службы по охране Новороссийска действует в режиме чрезвычайной ситуации, сообщили в ведомстве.

В Новороссийске в 18:00 работали сирены с оповещением о чрезвычайной ситуации. Как сообщал “Ъ-Кубань”, с вечера 21 ноября и весь день 22 ноября в городе и близлежащих населенных пунктах ожидается сильный ветер, порывами до 38 метров в секунду.

По информации спасателей, ситуацию с сильным ветром усложняет экстренная противопожарная обстановка. В сети появилось видео пожара в селе Кабардинка, где ветер разносил пламя и искры по обширной территории населенного пункта. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, в Кабардинке горела хозяйственная постройка и домовладение по улице Мирной. Заявка пожарным поступила в 17:29, расчеты прибыли к месту в 17:40. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 19:30 на площади 150 кв. м. На месте работали 16 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет. Спасено два человека.

Дмитрий Михеенко


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